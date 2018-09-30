Tütüncü her akşam 8-9 eve misafir

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kendisini sosyal medya hesaplarından çay içmeye davet eden hemşehrilerinin evlerine konuk olmaya devam ediyor. Günde 2 ila 3 ev ziyareti gerçekleştiren Tütüncü, çay davetlerinin artması üzerine her akşam 8 ila 9 eve konuk oluyor.

Belediyenin ve kendisinin sosyal medya hesaplarından yapılan çay davetlerine icabet eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, davetlerin artması üzerine, ziyaret sayısını da artırdı. Çaya davet eden her hemşehrisinin evine konuk olmaya özen gösteren Başkan Tütüncü, davetlerin artması üzerine her akşam 8 ya da 9 eve konuk oluyor. Çocukların dahi 'Bize Çaya Bekliyoruz' mesajlarına kulak veren Başkan Tütüncü, özellikle çocuk ve yaşlıların sosyal medya üzerinden yaptıkları davete 'Bekleyin geliyorum' diyerek, anında cevap veriyor.

Kepezliler, çay davetleri ile evlerine konuk olan Başkan Tütüncü'ye, belediye hizmetleri ile ilgili her türlü istek ve dilekleri iletme fırsatı buluyor. Sosyal medya aracılığı ile başlayan çay davetleri ile birçok hemşehrisiyle bir araya gelme imkanı bulduklarını dile getiren Başkan Tütüncü, “Çay davetleri her geçen gün giderek artıyor. Hiçbir hemşehrimizin davetini geri çevirmemeye çalışıyoruz. Çay davetlerinin artması üzerine her akşam 8 ila 9 hemşehrimizin evlerine, gönüllerine konuk oluyoruz" dedi.

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