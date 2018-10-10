Tütüncü'den üniversite ve kamp müjdesi

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez'de üniversite kurmak için çalışma yaptıklarını, bu kapsamda yerleşkenin kurulacağı araziyi hazırlandıkların söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gençlik buluşmaları projesi kapsamında Hızır Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi. Söyleşide, öğrencilerin şehirle ilgili taleplerini dinleyen, sorularını cevaplandıran Tütüncü, bir ülkenin gücü ve enerjisinin gençler olduğunu söyledi.

Gençlerin ülke için çok önemli olduğunu anlatan Başkan Tütüncü, "Çünkü yol yaparsınız günün birinde eskir. Işıltılı binalar yapmayı, büyük projeleri ortaya koymayı bütün belediyeciler bilir. Ama önemli olan insanlara yatırım yapabilmektir. Çünkü insana yapılan yatırım asla kaybolmaz" dedi.

KEPEZ ÜNİVERSİTESİ KURULACAK

Bir öğrencinin, Kepez'e üniversite istemesiyle ilgili de Tütüncü, "En büyük hayalim Kepez'e üniversite yaptırmak. Belediye başkanlığım sırasında Kepez'e, 130 civarında yeni okul yapıldı. Bu 130 okulun 130'unda da belediyemizin ciddi gayreti ve emeği var. Fen Lisesi yoktu şimdi iki tane var. Sosyal Bilimler Lisesi, Spor Lisesi, proje okulları ve nitelikli meslek liseleri yoktu; şimdi var. Var olan okulların niteliği arttı.Şimdi sırada üniversite var. Şu an Kepez'de üniversite arazisi hazır. Üniversitenin kuruluşuyla ilgili çalışmaları başlattık" dedi.

KEPEZ'E GENÇLİK KAMPI

Başkan Hakan Tütüncü, gelen yıl Kepez'de lise ve üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği bir gençlik kampı yapacaklarını da kaydetti. Başkan Tütüncü, öğrencilerin her yaz tatilinde bu tesiste, kamp yapabileceğini, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılabileceğini söyledi.

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