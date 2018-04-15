Tütüncü'den Seriklilere destek

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesinin imkânlarının ve sosyal tesislerinin, Antalya için önemli bir kültür hizmeti ortaya koyan Serikliler Derneği'nin emrinde olduğunu söyledi.

Başkan Hakan Tütüncü, Antalya Serikliler Derneği'ne (ANTSERDER) nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Tütüncü, Çaybaşı Mahallesi'ndeki dernek binasına gelişinde ANTSERDER Başkanı Adnan Tezgel ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Adnan Tezgel ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar dileyen Tütüncü, derneğin yaptığı sosyal faaliyetlerle iftihar ettiğini söyledi.

ANTSERDER'in kurulmasının, Antalya merkezde yaşayan Seriklilerin bir araya getirilmesi adına güzel bir çalışma olduğunu aktaran Tütüncü, “Derneğin kurulmasında emeği olan yönetim kurulu ve dernek üyelerine teşekkür ederim. Antalya'nın ilçeleri ve köyleriyle ilgili bazı dernekler kuruldu ama ANTSERDER'in farklı bir heyecanla çalışmaya başladığını gördüm. Bu heyecanın aynı şekilde devam edeceğine inanıyorum. Her zaman yanınızdayım. Elimizden ne gelirse, gücümüz neye yeterse yapmaya hazırız" dedi.

ANTSERDER Başkanı Adnan Tezgel de ziyaretinden ve derneğe gösterdiği ilgiden dolayı Tütüncü'ye teşekkür etti.

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