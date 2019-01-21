Tütüncü'den öğrencilere karne hediyesi

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin halkın kullanımına kazandırdığı DokumaPark'ta açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, karnesini getiren tüm öğrencilere yarıyıl tatili boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün hayata geçirdiği örnek projelerden biri olan Anadolu Oyuncak Müzesi, tatil boyunca binlerce öğrenciyi ücretsiz ağırlayacak. 2018-2019 yılı eğitim ve öğretim döneminin ilk yarısını tamamlayarak tatile çıkan öğrencilere karne hediyesi Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'den geldi. Ziyaretçi sayısı bakımından rekora imza atan Anadolu Oyuncak Müzesi, tatil boyunca karnesini getiren tüm öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.

Oyuncakların dünyasını barındıran Anadolu Oyuncak Müzesi, 4 bin metrekare alandan ve 750 metrekare teşhir alanından oluşuyor. 13 binden fazla oyuncağın yer aldığı Anadolu Oyuncak Müzesi, 15 ayrı salonda ve 15 ayrı temada hizmet veriyor. Anadolu coğrafyasında binlerce yıl önce var olmuş medeniyetlerin de oyuncaklarını barındıran müze, masalları andıran bahçesi ve masal karakterleri ile çocukların büyük ilgisini çekiyor. 2018 yılında 514 bin 928 ziyaretçiye kapılarını aralayan müze, yarıyıl tatilinde de binlerce öğrenciyi ağırlayacak.

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