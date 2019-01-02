Tütüncü'den Kütükçü'ye iki müjde

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılış için gittiği Kütükçü Mahallesi'nde, kadınlara AKMEK ve kadın spor merkezi müjdesi verdi.

Başkan Hakan Tütüncü dönemindeki projelerden biri olan ve özellikle kadınlara yönelik meslek, sanat ve hobi kurslarının verildiği AKMEK, yeni şubeleriyle büyümeye devam ediyor. İlçede 20 noktada hizmet veren AKMEK'in 21'inci şubesi Kütükçü Mahallesi'ne kazandırılıyor.

Başkan Tütüncü, Kütükçü Mahallesi'nde açılışını yaptığı nakış kursuna, kadınların yoğun talep göstermesinden dolayı bölgeye AKMEK şubesi açma kararı aldı.

KÜTÜKÇÜ'YE AKMEK GELİYOR

Tütüncü, kursun açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Nakış kursunun açıldığı binayı, yenileyerek AKMEK'in Kütükçü şubesi haline getireceğiz. Burada hanımlarımıza, çok farklı alanlarda meslek ve sanat eğitimi vereceğiz. Binanın bakım ve onarımını yapacağız ve kurs merkezinin her türlü malzeme ihtiyacını da karşılayacağız. AKMEK Kütükçü Şubesi, çeşitli kurslarla hanımlarımızı sabahtan akşama kadar misafir edecek. Kursa katılan hanımlarımızı, çeşitli gezi programlarıyla ve sosyal etkinliklerle çok güzel bir yaşama davet edeceğiz."

Tütüncü, 2019 yılı içerisinde hizmete açacakları AKMEK Kütükçü Şubesi'nde, yaz döneminde çocuklar için sanat kursları da düzenleyeceklerini kaydetti.

KÜTÜKÇÜ BÖLGESİNE KADIN SPOR MERKEZİ

Kadınlara spor merkezi müjdesi de veren Tütüncü, “Hanımlarımız da spor yapsın diye 7 ayrı noktada aerobik, pilates ve step kurslarının verildiği spor merkezleri açtık. Yeni dönemde Kütükçü Mahallesi'ne de hanımlarımıza hizmet verecek bir spor salonu açacağız. Bu salon, Çankaya, Yavuz Selim ve Barış mahallelerinde yaşayan hanımlarımızın da hizmetinde olacak" dedi.

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