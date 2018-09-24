Tütüncü'den KEPSİAD'a destek

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (KEPSİAD), Kepez'in en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, “Bu gücünü daha da artırması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Başkan Hakan Tütüncü, KEPSİAD'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Tütüncü, ziyarette KEPSİAD Başkanı Rüştü Peker ve yönetim kurulu üyeleriyle ilçede yapabilecekleri sosyal projeleri konuştu.

Rüştü Peker, KEPSİAD olarak Başkan Tütüncü'nün hizmetlerinden memnun olduklarını belirtti. Tütüncü'nün, toplumun her kesimiyle iç içe olmasından memnuniyet duyduklarını kaydeden Peker, “Sayın Başkan, işyerlerimizde, evlerimizde, dernek binalarımızda bizleri ziyaret ediyor. Bizimle, toplumun her kesimiyle iç içe olmanızdan memnuniyet duyuyoruz. KEPSİAD olarak Antalya'nın varoşu olarak görülen Kepez'in, belediye, merkezi idare ve özel sektör yatırımlarıyla değişmesinden ve gelişmesinden de son derece memnunuz" ifadesini kullandı.

Rüştü Peker, KEPSİAD'ın bir zenginler kulübü olmadığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kepez'in kalkınmasına, vizyonunun değişmesine katkı koymak amacıyla her birimiz kendi sektöründe başarılı şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemiz kritik bir ekonomik süreçten geçiyor. Bu bağlamda iş adamları olarak gerekli tedbirleri alıp en azından kendi imkânlarımızı koruyarak, ülke ekonomisinin canlı ve zinde durması için üzerimize düşeni yapıyor ve yapmaya da devam edeceğiz."

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de konuşmasında Rüştü Peker'in başkanlığa seçilmesinin ardından farklı bir heyecanla yolculuğuna devam eden KEPSİAD'ın çok daha güçlü bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda ilerlediğine dikkat çekti.

'HER ZAMAN KEPSİAD'IN YANINDAYIM'

Bu yolculuğunda her zaman KEPSİAD'ın yanında olduğunu aktaran Başkan Tütüncü, şunları söyledi:

“KEPSİAD'ın, Kepez'in en güçlü sivil toplum kuruluşu pozisyonunda olduğunu biliyorum. Bu gücünü daha da artırmak için elimizden ne lazım geliyorsa yapmalıyız diye düşünüyorum. Rüştü Peker, iyi bir hukukumun olduğu, dostum ve kardeşimdir. KEPSİAD yönetim kurulu üyeleriyle de böyle bir hukukumuz var. KEPSİAD Yönetimi'ndeki Rüştü Peker, Ali Fidan, Ramazan Çakır ile belediye meclisinde mesai arkadaşlığımız da var. Bu yönüyle Kepez Belediyesi ve KEPSİAD arasında bir bağ da bulunuyor. Bilinmesini arzu ederim ki, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Rüştü Bey'in sözü benim sözümdür; benim sözüm de onun sözüdür. Biz yola böyle çıktık, böyle de devam ediyoruz."

'KEPSİAD GENİŞ GÖNÜLLÜ'

KEPSİAD üyelerinin, birçok sosyal yardım projesine destek verdiğini anımsatan Başkan Tütüncü, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “KEPSİAD üyeleri geniş gönüllüdür. Zaman zaman çeşitli sosyal yardımlara ihtiyaç duyduğumuz anda Kepez'in imdadına yetişen kurumlardan bir tanesi olan KEPSİAD'ın içinde çok sayıda 'sahibül hayrat vel hasenat' dostumuz var. Bunların sayılarının gün geçtikçe arttığını görmek bize mutluluk veriyor. KEPSİAD üyeleri, sadece keseleri ve kasaları için çalışmıyor; sosyal yardım projelerine de ciddi bir destek veriyor. Belediye olarak müşterek ortak faaliyetler, sosyal çalışmalarla KEPSİAD'ın bilinirliğini daha da artırmak konusunda bir gayretin içerisinde olacağız.ö

Ziyaret hediye takdimi ve anı fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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