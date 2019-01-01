Tütüncü'den Kayserililere övgü dolu sözler

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, birçok Türk büyüğünün Kayseri'den çıktığını belirterek, “Kayserilileri anlatmaya kalemler, sözler, vakitler kifayet etmez" dedi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kayserililer ve Avşarlar Derneği Kültür Gecesi'ne katıldı. Yeni kurulan derneğin üyelerinin bir araya geldiği gecede Başkan Tütüncü, Kayserililerden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Dernek yönetiminin yola çıkıp desteklerini talep ettiğinde Kayserililerle beraber olmak, hemşehrilik bağını güçlü kılmak adına her türlü desteği sağlamaya söz verdiğini belirten Tütüncü, “Hepiniz ahbabımızsınız. Fahri bir hemşehriniz olarak yanınızda olmaya devam edeceğim" dedi.

'KEPEZ'E ZENGİNLİK KATIYORSUNUZ'

Kayserililerin Mimar Sinan, Dadaloğlu, Seyrani, Somuncu Baba gibi sanatkar, yiğitlik, ticaret ve girişimcilik önderlerinin torunları olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, “Kayserilileri anlatmaya kalemler, sözler, vakitler kifayet etmez. Ne mutlu bize ki Kayserililer yaşadığımız şehre çeşitlilik, renk, zenginlik katan yüce gönüllü insanlar. Gönülleri birleştirmek, insanları bir araya getirmek kolay iş değil. Bu güzel geceyi organize eden gönül dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kayserililer ve Avşarlar Derneği Başkanı Huriye Yılmaz, desteklerinden dolayı Başkan Tütüncü'ye teşekkür plaketi takdim etti.

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