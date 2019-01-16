Tütüncü'den kadınlara yeni dönem müjdeleri

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni dönem için Kepezli kadınlara kooperatif, el emeği pazarı ve spor salonu müjdesi verdi.

Kepez Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nce, her ay bir mahallede düzenlenen kadınlar buluşmasının 2019 yılı ilk etkinliği Göçerler Mahallesi'nde yapıldı. Bir düğün salonunda gerçekleşen matinede Kepezli kadınlar, hareketli türküler eşliğinde doyasıya eğlendi.

Kepez Belediyesi, matineye gelen kadınlara ücretsiz göz muayenesi hizmeti de sundu. Belediyenin gezici sağlık tırında, bir göz doktoru ve sağlık çalışanları tarafından kadınlara göz muayenesi hizmeti verildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de eşi Ayşe Tütüncü ile etkinliğe katıldı. Kepezli kadınlarca yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Tütüncü, kadınlar buluşmasını kardeşlik ortamını artırabilmek ve kadınların eğlenebilecekleri bir sosyal ortam oluşturmak amacıyla düzenlediklerini belirtti.

“Biz en çok da hanımların belediyesiyiz" diyen Başkan Tütüncü, 3'üncü döneminde Kepezli kadınlara yönelik yapacakları projelerle ilgili de şunları söyledi:

“Hanımlara hizmet etmek birinci görevimiz. Kadın Koordinasyon Merkezimizi kurduk. Şimdi yeni projelerle geleceğe hazırlanıyoruz. Yeni dönem; hanımların elinin daha çok şehre değdiği, hanımları mutlu edecek birçok projenin başladığı bir dönem olacak. Kepezli hanımlar, yeni dönemde aile bütçelerine doğrudan katkı sağlayacak projelerin olduğu, sağlık, eğitim ve spora kadar birçok alanda güzel bir Kepez'i yaşayacaklar. Önümüzdeki günlerde hanımlara yönelik projelerimizi açıklayacağız. 1. dönemimizin bir eseri olan AKMEK, kursiyer hanımlarımızın öğrendikleri meslek ve sanatla aile bütçelerine katkı sağlamayı hedef alan sosyal belediyecilik projemizdi. AKMEK için DokumaPark içerisinde el emeği çarşısını açtık. Şimdi bir adım daha atıyoruz ve her bölgeye kadın emeği çarşıları açıyoruz. Hanımlarımız, ürettikleri ürünleri bu pazarda doğrudan satabilecekler."

KADINLARIN KURACAĞI KOOPERATİFE TAM DESTEK

"Türkiye'nin çok farklı yerlerinde hanımlar bir araya gelip kooperatifler kuruyor. Kepez'de de hanımların bir araya gelerek, ürettiklerini, sanat eserlerini ve el becerilerini pazarlayabilmek amacıyla kuracakları kooperatiflerin tamamı belediyemiz Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından desteklenecek. Kooperatifin kuruluşunda, geliştirilmesinde belediyemizin desteği hanımlarımızın yanında olacak. Kadın Koordinasyon Merkezimizin kadınlar kulübü var. Bu kadınlar kulübümüz tarafından mahallere, spor salonu açılacak. Bu spor salonlarında hanımlarımız, uzman eğitmenler eşliğinde aerobik, step, pilates yaparak, güne başlayacaklar. Spor merkezlerinde diyetisyen ve aile danışmanı da olacak. Bir spor salonu da Göçerlere yapacağız. Bu salondan, Fatih, Esentepe, Erenköy ve Çamlıbel'deki hanımlarımız da yararlanabilecek."

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