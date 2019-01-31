Tütüncü'den ittifak ortağına nezaket ziyareti

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, beraberindeki Ak Parti heyetiyle MHP'nin Kepez İlçe teşkilatını ziyaret etti. Görüşmede, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerindeki stratejileri hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Kepez Belediye Başkanlığına üçüncü kez aday gösterilen Hakan Tütüncü, Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve meclis üyeleri ile beraber MHP Kepez İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Tütüncü ve heyetini önce makamında ağırlayan MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, ardından salonda bekleyen MHP'lilerle tanıştırdı.

'DEMOKRASİDEN YANA OLDUK'

Mehmet Seyyar, milli birlik mutabakatıyla bugünlere kadar gelindiğine işaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çok büyük özveriyle, ana muhalefet partisinin tam tersine, sivil demokrasinin ve mevcut hükümetin yanında olduklarını ifade ettiğini hatırlatan Seyyar, “Beka mı, belediye mi diye sorulduğunda, tabi ki beka demiştir. Karşımızdaki zillet ittifakı, Allah'ın izniyle 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde sandıklara gömüldükten sonra da bu ülkenin önü açılacaktır" diye konuştu.

Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da “'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır'da bir araya geldik, işin özü budur" dedi. Bugüne kadar oluşturdukları kartopunu zirveye kadar çıkardıklarını belirten Bayraktar, şer odaklarının bu kartopunun etki alanını çok iyi gördüğünü söyledi. Bir araya gelerek bu kartopunu milletin üzerine yıkmaya çalıştıklarını belirten Bayraktar, “Bahçeli, başkanımız Cumhurbaşkanımızla bir araya geldi, partiler için değil, geleceğimiz için birlikte oldular. Bu kartopunu diğer tarafa yuvarlayalım istediler" dedi.

'BİRLİKTELİĞİMİZ İTTİFAKTAN ÇOK ÖNCE'

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Cumhur İttifakı'nın en uyumlularının başında Kepez'in geldiğini ifade etti. MHP ile kurdukları gönül birliğinin Cumhur İttifakı'nın öncesine dayandığını kaydeden Tütüncü, “Bugüne kadar teşkilatlarımız arasında herhangi bir nezaketsizlik, birbirimizin yüzüne bakamayacağımız anlar olmadı. Bizim tertemiz ilişkilerimiz oldu. Karşılıklı mücadele ettiğimizde de centilmence davranmayı bildik. Kirli mücadele edenler zaten kirleriyle gittiler" diye konuştu.

Ziyaretin ardından çıkışta balkonda çay içmeye davet edilen Tütüncü, Bayraktar ve Seyyar, İsmail Kocaer ailesine misafir oldu. Ev sahibi ailenin oğulları Abdullah Kocaer'in bağlamasıyla küçük bir müzik ziyafetine kulak misafiri olan başkanlar, daha sonra birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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