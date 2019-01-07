Tütüncü'den gençlere Antalyaspor kaşkolu

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Çağlayan Lisesi'nin öğrencilerine, Antalyaspor kaşkolu hediye etti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçen hafta ziyaret ettiği Çağlayan Lisesi'nde, kendisinden Antalyaspor kaşkolu isteyen öğrencilerin bu isteğini yerine getirdi. Öğrencileri belediye meclis salonunda kabul eden Başkan Tütüncü, kaşkol hediye etti. Öğrencilerin, kendilerine hediye edilen kaşkolları açması ile meclis salonu kırmızı-beyaz renklere büründü. Genç taraftarlar, Antalyaspor'un tribün marşı olan 'Akdeniz Akşamları'nı da söyledi. Tütüncü de, marşa eşlik etti.

Hakan Tütüncü yaptığı açıklamada, "Antalyaspor'umuza gönül vermiş genç kardeşlerimiz, belediye meclisi salonumuzu şenlendirdiler. Onlar Antalyaspor'un fanatikleri ve takımın tribündeki en önemli güçleri. Her maçta stadyuma gidiyorlar ve maçın başından sonuna kadar takımın 12. oyuncusu olmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Statlar, taraftarların tezahüratlarıyla güzel. Antalyaspor sevdalısı gençlerle gurur duyuyorum. Öğrencilerimiz benden Antalyaspor'un kaşkolunu istemişlerdi. Her birine Antalyaspor'un lisanslı ürünlerin satıldığı kulübün mağazasından birer kaşkol aldım ve kendilerine hediye ettim. Antalyaspor bu şehrin en önemli değeri ve Antalyaspor bizim canımız, ciğerimiz. Gençlerle birlikte Antalyaspor'umuza güç ve destek vermeye devam edeceğiz."

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