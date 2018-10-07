Tütüncü'den Antalya esnafına övgü

ANTALYA, () - ANTALYA Mobilya Fuarı'nı ziyaret eden Başkan Hakan Tütüncü, Antalya esnafının harika bir mobilya ve ahşap fuarı hazırladığını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, TÜYAP tarafından Anfaş Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl ilki düzenlenen Antalya Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Ziyarete Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere de eşlik etti. Başkan Hakan Tütüncü, ev, bahçe, ofis mobilyacıları üreticilerinin, dekorasyon ile ev tekstili firmalarının stantlarını gezerek, ürünleri inceledi. Tütüncü, firmaların ahşaptan yaptığı sanatsal üretimlerine ise özel bir ilgi gösterdi.

Başkan Hakan Tütüncü, fuardaki Antalya Mobilyacılar ve Lakeciler Odası ile Antalya Marangozlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın stantlarını da ziyaret ederek, oda yönetimleriyle bir süre sohbet etti.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Antalya Organize Sanayi ile Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki işletmelerinde üretim yapan Antalya esnafının, harika bir mobilya ve ahşap fuarı hazırladığını aktaran Tütüncü, “Sektöre yön verecek, şehrin önemli bir markası haline gelecek bu fuar görülesi bir etkinlik. Emeği geçen esnafımızı ve esnaf odalarımızı kutluyorum" açıklamasını yaptı.

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