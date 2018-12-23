Tütüncü: Başarımızın arkasında genç fikirler var

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gençlerle bir araya gelmekten ve onların fikirleriyle beslenmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Ortaya koyduğumuz pek çok başarı varsa emin olun bu başarıların arkasında genç fikirler var" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, davet üzerine Döşemealtı ilçesinde bulunan Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Gençlik buluşması kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Tütüncü, okulun konferans salonunda öğrencilerle sohbet etti ve sorularını cevaplandırdı. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette Başkan Tütüncü, “Liselere gidiyoruz, gençlerle sohbet ediyoruz. Bu kapsamda da bu okula davet edildim. Gençlerin düşünceleri, fikirleri benim için kıymetlidir. Gençler her şeyle ilgili düşüncelerini bize aktarabilir" dedi.

'GENÇLERİN FİKİRLERİNİ KEPEZ İÇİN ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

“Gençlerle aramıza hiçbir mesafe koymadık, koymayacağız" diyen Tütüncü, şunları kaydetti:

“Çünkü gençlerin fikirleri önemli; akıllı idareciler, genç fikirlerle beslenmesini bilen idarecilerdir. Gençlerin dünyasıyla idarenin arasında farklı bir diyalog kapısını açık tutmasını bilen yönetici akıllıdır. Neden? Çünkü her gün yapılanan bir dünya var. Gençlerin fikirleri taze fikirler. Yeni dünyanın fikirleri, daha modern fikirler. Bu iki fikri, tecrübeyle harmanlayarak ortaya bir ürün ortaya koymak önemli. Bundan dolayı gençlerle bir araya gelmekten, genç fikirle beslenmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün idare olarak ortaya koyduğumuz pek çok başarı varsa emin olun bu başarıların arkasında genç fikirler var."

Gençlik Buluşmasına Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya da katıldı.

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