Tütüncü, aşure dağıttı

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muharrem ayı dolayısıyla Yeni Mahalle'deki Çelebi Sultan Mehmed Camii'nde hemşehrilerine aşure ikram etti.

Kepez Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilk aşureyi geçtiğimiz günlerde açılan Yeni Mahalle'deki Çelebi Sultan Mehmed Camii'nde dağıttı. Aşure dağıtımına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, cuma namazı çıkışı cami avlusunda hemşehrilerine kendi elleriyle aşure ikram etti.

Hicri yılın ilk ayının Muharrem olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Muharrem ayının onuncu gecesi aşure günüdür. Peygamberimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki, 'Aşure günü aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafası geniş olur.' Bunun hikmetine bakarak tüm Müslümanların aşure gününü kutlarım" dedi.

HER CUMA AŞURE DAĞITILACAK

Kepez Belediyesi, barışın, kardeşliğin ve birliğin günü olarak bilinen Muharrem ayında farklı gün ve noktalarda aşure dağıtacak. Kepez'in belirli yerlerindeki aşure dağıtımının ikincisi, 28 Eylül Cuma Yavuz Selim (Süleymaniye) Camii, 5 Ekim Cuma günü Akdeniz Sanayi Sitesi Camii ve 12 Ekim Cuma günü de Ali Uyaroğlu Camii'nde yapılacak.

FOTOĞRAFLI