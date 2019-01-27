Tütüncü 3'üncü dönem için aday

ANTALYA, () - AK Parti'nden yeniden aday gösterilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Belediye başkan adaylığının 3'üncü kez şahsıma tevdi edilmesinden dolayı büyük onur duydum. Cumhurbaşkanımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Kepez Belediye Başkan adayı olarak mevcut başkan Hakan Tütüncü'yü açıkladı. Yeniden aday gösterilmesinden dolayı onur duyduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Kepez Belediye başkanlığı adaylığının bir kez daha şahsıma tevdi edilmesinden dolayı büyük onur duydum. Hemşehrilerimizin bize duydukları güven ve kalplerinde bizim için biriktirdikleri sevgi bugüne kadar bizim en büyük gücümüz oldu. Aldığımız her bir oyu helal ettirebilmek, taşıdığımız sorumluluğun gereğini yerine getirebilmek için büyük bir uğraş verdik, büyük bir çaba gösterdik" diye konuştu.

KEPEZ'DE HEMŞEHRİLERİMİZLE GÖNÜL GÖNÜLE

Kepez'in 10 yıl önceki problemlerinin artık gündemde olmadığını, inanılmaz güzel bir gelişim gösterdiğini vurgulayan Tütüncü, “Kepezli hemşehrilerimiz bize 2 dönem üst üste belediye başkanlığı yapma onurunu yaşattı. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yeni bir seçim döneminin arifesindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından şahsımın ilanıyla büyük bir onur ve mutluluk yaşadım. Her şeyden evvel bugün beni tekrar adaylık seviyesine taşıyan çok değerli hemşehrilerime gönüllerinde bizlere yer ayıran bütün Kepezlilere çok çok teşekkür ederim" dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI RUHUYLA ÇALIŞACAĞIZ'

31 Mart yerel seçimlerinde en iyi neticeyi alabilmek için 'Cumhur İttifakı'nın ruhuna sadık kalarak en güzel şekilde çalışacaklarına vurgu yapan Hakan Tütüncü, "Güzel bir seçim olmasını diliyorum. Kepez'in 2. dönemimizde ortaya koymuş olduğu başarı ve performans 3. dönem başkanlığımızda katlanarak devam etmiş olacak. Değişim, dönüşüm, gelişim hamleleri ve şehirleşme adımları çok daha kurumsal hale gelecek. Yeniliklerle dolu proje ve eserlerle dolu güzel bir 5 yıl diliyorum" diye konuştu.

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