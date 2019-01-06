Tütüncü: 2018, Kepez'in altın yılı oldu

ANTALYA, () - KEPEZ Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2018 yılında ilçede gerçekleştirdikleri hizmetleri değerlendirdi. 2018'in Kepez'in altın yılı olduğunu belirten Tütüncü, “Örnek projelerle modern şehirciliğe koşan Kepez'in çalışanı da mutlu, bu ilçenin yaşayanı da mutlu oldu" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2018'in önemli icraatlarını anlattı. Başkan Tütüncü, 2018'e çok güzel bir haberle girdiklerini söyledi. Antalya'nın mülkiyet sorununu tartıştığı Dokuma sorununun tamamı ile çözüldüğünü belirten Tütüncü, “Söz verdiğimiz gibi dokumanın tapusunu hemşehrilerimize teslim ettik" dedi. Ocak ayında Kepez Belediyesi'nin Şevkat ve Huzurevini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımı ile hizmete açtıklarını hatırlatan Tütüncü, "Kepez'de 5 bin metrekare alan büyüklüğünde bir nar bahçesi oluşturduk. 'Çocuklarımız üşümesin' dedik ve kliması olmayan okullarımıza klima hediye ettik" dedi.

KEPEZ'DE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Hakan Tütüncü, Şubat 2018'e damgasına vuran en önemli olaylardan birisinin Yeni Emek Kentsel dönüşüm projesinin başlaması olduğunu söyledi. Tütüncü, “Bu ayda 'Sporcu ve Gençlik Buluşmaları' projemiz başladı. Emirgan çeşmesi, Hacı Adil Bey çeşmesi, Saraybosna baş çarşı sebili, Ulu cami çeşmesi ve Laleli şadırvanı Kepez'i süsledi. Mart 2018'de Türkiye'nin en güzel kitap fuarını Kepez'e kazandırdık" dedi.

'MÜLKİYET SORUNLARINI ÇÖZDÜK'

Nisan 2018'in oldukça hareketli ve yoğun bir dönem olduğunu belirten Tütüncü, “Portakal Çiçeği Festivalimiz inanılmaz güzeldi. Akdeniz Sanayi Sitesi'ne müjdelerle gittik. 300 yeni dükkan ilave edecektik ve gecekonducu hemşehrilerimizin yıllardır süren mülkiyet sorunlarını çözeceğiz demiştik. Akdeniz Sanayi Sitesine 2 müjde verdik ve yıl sonu itibariyle de verdiğimiz 2 müjdeyi tamamladık" diye konuştu.

'BÜTÇE REKORU KIRDIK'

Kepez Belediyesi'nin Mayıs ayında bütçe rekoru kırdığına değinen Başkan Tütüncü, “Belediyemizin bütçe oranı yüzde 103 oldu. Hedeflediğimiz rakamların çok daha fazlasını Kepez'e kazandırdık. Çok mutluyuz" dedi. Tütüncü, “İlçemizi motor sporlarında merkez yapacaktık. Off Road pistimizi 2018'de hizmete açtık. Mimar Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri Yarışması'nın bu yıl 4'üncüsünü düzenledik" diye konuştu.

Başkan Tütüncü, Haziran ayında 66 mahalledeki iftar sofralarında Ramazanın bereketini ve iftarın sevincini paylaştıklarını dile getirdi. Tütüncü, "Kepezaltı- Santral kentsel dönüşüm projesinin temelini attık. 15 Temmuz Modern Sanatlar Galerisi Antalya'nın eşsiz eserlerinden biri oldu. Açılışı hep birlikte gerçekleştirdik. Ağustos ayında Hababam sınıfı film oyucularını Antalya'ya davet ettik ve güzel bir 'Hababam Sınıfı Müzesi' açtık. Eylül ayında bir ilke daha imza attık. Şehrin ilk Antika Pazarını DokumaPark Sanat Sokağı'nda açtık. Kepez'in de antik bir kenti olsun istedik. Lyrboton Kome ile 2 bin 200 yıllık tarihi gün yüzüne çıkarmak için çalıştık, çabaladık ve ziyarete açtık" dedi.

Ekim ayında da 6'ncı temalı kent parkı olan Tek Sarnıç Parkını açtıklarını aktaran Tütüncü, şöyle devam etti:

"Kasım 2018'de Tarihi Kentler Birliği'nden Lyrboton Kome antik kenti düzenlemesi projemiz ile 'proje ödülü aldık. Gençlerimize söz verdiğimiz Drag Pisti'ni tamamladık ve hizmete açtık. Kasım ayına damga vuran en önemli etkinliklerden biri de Antalya Kahve Festivali oldu. Avni Tolunay Mahallesi'nin 40 yıldır beklediği imar sorunu Aralık 2018'de çözüme ulaştı. Mimar Turgut Cansever Ulusal mimarlık ödülleri Kepez Belediyesi için çok önemli bir ilkti. Sokak kedileri için parklarda kedi evleri uygulaması başlattık. Belediye spor tesislerinde uzman antrenörler eşliğinde hanımlar haftanın 7 günü 7 noktada spor yapıyor. Büyük bir hizmet aşkı ile çalıştığımız 2018 açılışlar, temel atmalar ve birbirinden özel etkinliklerle dolu dolu geçti."

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