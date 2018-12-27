Tut’ta öğrencilere tablet bilgisayar dağıtıldı

Ahmet KORKMAZ/TUT (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde 'Fatih Projesi' kapsamında ortaokul öğrencilerine 15 tablet bilgisayar dağıtıldı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Gümüş tarafından Fatih Ortaokulu’nda 15 öğrenciye dağıtılan tablet bilgisayarlar öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı. Mustafa Gümüş Fatih Ortaokul Müdürü Mehmet Karabogaz’a ve öğretmenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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