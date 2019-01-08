Tut’ta kış lastiği uygulaması

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, trafik ekipleri araçlarda kış lastiği uygulaması yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ilçe girişinde oluşturulan uygulama noktasında araçların evraklarını inceleyerek kış lastiği uygulaması yaptı. Sürücülere sıcak çay ve kahve ikramının yapıldığı uygulamada sürücüler olumsuz hava koşulları ve buzlanmaya karşı uyarıldı. Tut İlçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan, ilçenin girişinde ve belirlenen bazı noktalarda aralıklarla devam edecek uygulamalar ile vatandaşların huzur ve güveni sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

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