Tut’ta ‘Biz birlikte varız’ projesi

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri “Biz birlikte varız” isimli sosyal sorumluluk projesi ile yardıma muhtaç insanlara yardımcı oluyorlar.

Tut Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Işık,” Bu projeyle amacımız ilçemizde yaşayan özel durumları olan (yaşlı, hasta, engelli ) insanlarımızın nasıl yaşadıkları, hangi şartlar altında hayata tutunmaya çalıştıkları hakkında öğrencilerimiz bilgilendiriyoruz. Bu insanlarımıza kısa süreli de olsa sıcak bir dokunuş ile yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizle birlikte bu insanlarımızı düzenli olarak ziyaret ediyoruz. Bunların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıp ev temizliklerinde yardımcı oluyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×