Tut’da gözetmeniz sınav uygulaması başladı

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri sınavlara gözetmensiz giriyor.

Gözetmensiz Sınav uygulaması Tut ilçesinde uygulanmaya başlandı. Tut Çok Programlı Anadolu lisesi’ nde öğretmenler sınav kağıtlarını dağıttıktan sonra sınıftan çıktı. Ders zilinin çalmasıyla sınıfa dönen öğretmenler sınav kağıtlarını topladı.Tut Çok Programlı Anadolu lisesi Müdürü Mustafa Işık, "Sayın Milli Eğitim Bakanımızın başlattığı gözetmensiz sınav için çocuklarımıza güveniyoruz. Okulumuzda 10'uncu sınıflar ile bu süreci destekliyoruz ve bu sınavda bizde varız diyoruz" dedi.

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