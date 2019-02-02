Tut Ziraat Odası başkanı değişmedi

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, Ziraat Odası seçimleri yapıldı ve Ahmet Özen yeniden başkan seçildi.

Tut Ziraat Odası’nda yapılan seçimlere eski başkan Ahmet Özen tek liste halinde girdi. 18 delegenin oy kullandığı seçimlerde oyların hepsini alan Ahmet Özen yeniden seçilerek üçüncü kez Tut Ziraat Odası Başkanı oldu. Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Tut Ziraat Odası başkanı Ahmet Özen, ”Çiftçilerimiz için gece-gündüz çalışsak da onların hakkını ödeyemem. Çiftçilerimiz zaman zaman sıkıntı yaşıyor ama bizler de bu sıkıntıların giderilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Aynı azim ve kararlılıkla görevimizi sürdüreceğiz” dedi.

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