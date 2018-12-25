TÜRSAB: 2020 Pamukkale yılı olsun

TÜRSAB Pamukkale Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Pamukkale'nin doğal güzelliğiyle dünyaca ünlü olduğunu belirterek, "TÜRSAB Pamukkale Bölge Yönetim'i olarak 2020 yılının 'Pamukkale Yılı' olmasını öneriyoruz" dedi.

TÜRSAB Pamukkale Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'i ziyaret etti. Yaz aylarında genel kurulu tamamlayarak bölge turizmi adına çalışmalarına başladıklarını ifade eden TÜRSAB Pamukkale Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, Belediye Başkanı Gürlesin'e çalışmaları hakkında bilgiler aktararak, 2019 yılından beklentilerini dile getirdi. Köseoğlu, Başkan Gürlesin'in Pamukkale'nin isminin hem yurtiçi hem de yurtdışında tanıtımının gerçekleştirilmesi adına önemli katkılar yaptığını belirterek, "Pamukkale Belediyesi, sadece ilçemizin değil bölge turizminin gelişimi için önemli katkılar yapıyor. Kurumlar arası işbirliğini önemseyerek de desteklerini esirgemedi. Kendisine bu anlamda da teşekkür ediyoruz. TÜRSAB Pamukkale Bölge Yönetim'i olarak 2020 yılının 'Pamukkale Yılı' olmasını öneriyoruz. İki 20'nin yan yana gelmesi 'Pamukkale Yılı' için en uygun zaman ve fırsat. Bu konuda Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'den de iş birliği için destek istedik" dedi.

'TURİZM ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN SÜRECEK'

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ise TÜRSAB Pamukkale Bölge Yönetim Kurulu'nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bölge turizmimiz için Pamukkale Belediyesi olarak ciddi çalışmalar yürüterek, Pamukkale'mizin adını hem yurtiçinde hem de yurtdışında tanıtmak adına birçok projemizi hayata geçirdik. Turizm alanındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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