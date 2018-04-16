TURMEPA’dan 27 bin kilometrelik eğitim atağı

SAMSUN,() - DENİZ Temiz Derneği (TURMEPA) hayata geçirdiği eğitim projeleriyle ilk, ortaokul ve lise öğrencilerinde çevre bilinci oluşmasına katkı sağlıyor.



TURMEPA, “Fark Ettim Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız” ve “Geri Dönüştürüyorum” eğitimleriyle binlerce öğrenciyi denizlerin önemi konusunda bilinçlendirecek. Türkiye’nin doğusundan batısına 27 bin kilometrelik yolculuğun sonunda 80 ilçede, 38 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. TURMEPA, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde de çocuklara denizlerin oksijen kaynağı olduğunu öğretmeye devam ediyor. Dernek, “Geri Dönüştürüyorum” ve “Fark Ettim Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız” başlıklı eğitimlerle 23 ili kapsayacak dev bir projeye imza atıyor. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) onayı ile 2017-2018 eğitim öğretim döneminde gerçekleşecek proje kapsamında 80 ilçede ilk, ortaokul ve lise öğrencilerine denizlerin önemi anlatılacak.

TURMEPA Karadeniz Şube Başkanı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Denizlerin önemi, deniz canlıları ve denizel kirliliğin yanı sıra plastiklerin deniz ve deniz canlılarına olan olumsuz etkilerinin de anlatıldığı eğitimlerde çocuklar, dünyanın oksijen kaynağı planktonla tanışıyor. Tüm Türkiye çapında okullara bakanlık tarafından duyurulan ve Ocak ayından itibaren başlanılan eğitimlerle şu ana kadar ise 14 bin öğrenciye ulaşıldı. 9 – 20 Nisan tarihleri arasında Van’da bulunan Gürpınar Anadolu Lisesi’nde 220 öğrenci, Mersin’in Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde Şehit Buminhan Temizkan İlkokulu, Deniz Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Akdeniz Kazanlı Belediyesi Ortaokulu, Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 717 öğrenci, Osmaniye Kadirli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 90 öğrenci olmak üzere 1027 öğrenciye eğitimler verildi. Proje kapsamında eğitim verilecek diğer iller ise Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van olacak" dedi.

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