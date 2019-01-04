Türküyem yeniden sahnede

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - TÜRKÜLERİN ve klasik müziğin bir arada sunulduğu müzikli ve danslı oyun 'Türküyem', 10 Ocak Perşembe saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde yeniden sahnelenecek.

Türkiye'deki zengin değerlerden beslenen ve tüm bu coğrafyayı kendi yolculuğunda keşfederek günümüze kadar gelen türkülerin, klasik batı müziği sesleri ile birleştirilerek başarılı bir şekilde yorumlandığı Türküyem, sezonun ilgiyle izlenen farklı eserlerinden biri.

Erdal Tuğcular'ın türkü düzenlemelerini ve kompozisyonunu yaptığı, Fatih Şanal'ın sahneye koyduğu eserde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetiyor. Renkli ve eğlenceli görüntülerin yanı sıra zengin yorumuyla da izleyicinin beğenisini toplayan eserin dekor ve kostüm tasarımı Gürcan Kubilay'a, koreografisi Nurdan Sinkil'e, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

Soprano Serap Demirhan Işık ve Sinem Emine Ulusoy, mezzo-soprano Gülçin Gültekin, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş ve bas Alaaddin Ataseven'in solist olarak sahne alacağı eserde türkülere Boğaç Özbakır, Gizem Karakurt, Asena Melike Keskin, Işıl Ayaz, İlayda Binzet, Zeynep Turan, Rüya Göktepe, Başak Özbek, Arda Hasipoğlu dansları ile eşlik ediyor.

Fiyatları 10, 30 ve 40 TL arasında değişen müzikalin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilir.

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