'Türküyem' müzikali yeniden sahnede

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), Erdal Tuğcular'ın türkü düzenlemelerini ve kompozisyonunu yaptığı, Fatih Şanal'ın sahneye koyduğu 'Türküyem' müzikali sahneleyecek.

Antalya DOB, ilk temsili sanatseverlerden yoğun ilgi gören 'Türküyem' müzikali 18 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde tekrar sahnelenecek. Anlatıcının ve yaratıcının hayal dünyasında yapmış olduğu bir seyahati anlatan eserde, Antalya DOB orkestrasını Ömer Yöndem yönetirken, eserin koreografisi Nurdan Sinkil, dekor ve kostüm tasarımı Gürcan Kubilay ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

Soprano Serap Demirhan Işık ve Sinem Ulusoy, mezzo-soprano Gülçin Gültekin, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş ve bas Alaaddin Ataseven'in solist olarak sahneye çıkacağı eserde türkülere eşlik eden metinler günümüz coğrafyasının kültürüne, sosyal ortamına, değerlerine tanıklık ederken dinleyenleri de türküler üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyor.

Fiyatları 30, 40 ve 50 TL arasında değişen müzikalin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilir.

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