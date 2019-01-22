Türküyem müzikali yeniden





Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), türkülerin ve klasik müziğin bir arada sunulduğu 'Türküyem' müzikalini 24 Ocak Perşembe günü yeniden sahneleyecek.

Antalya DOB, Erdal Tuğcular'ın türkü düzenlemelerini ve kompozisyonunu yaptığı, librettosu Fatih Şanal'a ait 'Türküyem' müzikalini 24 ocak Perşembe günü saat 20.00'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Türkiye'deki zengin değerlerden beslenen ve tüm bu coğrafyayı kendi yolculuğunda keşfederek günümüze kadar gelen türkülerin, klasik batı müziği sesleri ile birleştirilerek yorumlandığı Türküyem müzikalinde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetecek.

Fatih Şanal'ın sahneye koyduğu eserin dekor ve kostüm tasarımı Gürcan Kubilay'a, koreografisi Nurdan Sinkil'e ve ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait. Soprano Serap Demirhan Işık ve Sinem Emine Ulusoy, mezzo-soprano Gülçin Gültekin, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş ve bas Alaaddin Ataseven'in solist olarak sahne alacağı eserde türkülere Boğaç Özbakır, Gizem Karakurt, Asena Melike Keskin, Işıl Ayaz, İlayda Binzet, Zeynep Turan, Rüya Göktepe, Başak Özbek, Arda Hasipoğlu dansları ile eşlik ediyor.

Fiyatları 10, 30 ve 40 TL arasında değişen müzikalin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilir.

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