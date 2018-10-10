'Türküyem' müzikali büyüledi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), 'Türküyem' müzikali müzikseverleri büyüledi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 'Türküyem' müzikalinin metin yazarlığını M. Fatih Şanal üstlenirken, müzik düzenlemesini Erdal Tuğcular, koreografisini Nurdan Sinkil, dekor-kostüm tasarımını Gürcan Kubilay, ışık tasarımını Mustafa Eski hazırladı. Anadolu halkının acıları, sevinçleri, aşkları klasik batı ve Türk Halk Müziği enstrümanları eşliğinde, özgür metin içerisinde canlandırıldı.

Zaman zaman tiyatro sahnesine de dönüşen sahnede soprano Serap Demirhan Işık, Seçil Eyilikeder, Sinem E. Ulusoy, mezro-soprano Gülçin Gültekin, tenor M. Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş, bas Alaaddin Ataseven solist sanatçılar olarak sahneye çıktı.

Antalya DOB Orkestrası'nın eşlik ettiği 'Türküyem'de 'Yüksek Yüksek Tepeler', 'Süpürgesi Yoncadan', 'Gemiler Giresun'a', 'Memberi', 'Harman Yeri', 'Efe', 'Batum', 'Semah' gibi eserlerin hikâyeleri canlandırılarak yorumlandı.

İzleyenleri Anadolu'yu türkülerle gezdiren, gelenek-görenekleri yansıtan 'Türküyem' müzikali 16 Ekim ve 8- 22 Kasım tarihlerinde de türküseverleri bir araya getirecek.

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