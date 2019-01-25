'Türküyem'e yoğun ilgi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi tarafından (Antalya DOB) sahnelenen 'Türküyem' müzikaline türküseverler yoğun ilgi gösterdi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki opera sahnesinde gerçekleşen 'Türküyem' müzikalinin türkü düzenlemelerini ve kompozisyonunu Erdal Tuğcular hazırladı. Librettosu Fatih Şanal'a ait eseri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un annesi Gülçin Ersoy, yakınları, Antalya DOB Müdürü Sibel Kızılkaya da izledi. Türkiye'deki zengin değerlerden beslenen ve tüm coğrafyayı kendi yolculuğunda keşfederek günümüze kadar gelen türkülerin, klasik batı müziği sesleri ile birleştirilerek yorumlandığı 'Türküyem' müzikalinde örf, adet, gelenek ve görenekler de canlandırıldı.

Şef Hakan Kalkan yönetimindeki Antalya DOB orkestrası eşliğinde izleyenlere keyifli dakikaların yaşatıldığı konserde halk danslarına da yer verildi. 'Azeri', 'Yüksek Yüksek Tepeler', 'Deniz Üstü', 'Süpürgesi Yoncadan', 'Gemiler Giresun'a, 'Memberi', 'Harman Yeri', 'Semah', 'Efe', 'Batum' adlı eserleri ise opera ve bale sanatçıları yorumladı.

Koreografisini Nurdan Sikal, dekor-kostümünü Gürcan Kubilay, ışık tasarımını Mustafa Eski'nin hazırladığı iki perdelik 'Türküyem' müzikali sonunda izleyenler, sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı.

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