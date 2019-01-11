'Türküyem'e alkış yağmuru

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), türkü ve klasik müziğin bir arada sunulduğu 'Türküyem' müzikalini bir kez daha sahneledi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Türküyem' müzikali yoğun ilgi gördü. Antalya Garnizon Komutanı Albay Tuncay Polat, Türk Halk Müziği sanatçı Sümer Ezgü de izlediği müzikalin türkü düzenlemelerini ve kompozisyonunu Erdal Tuğcular, librettosunu Fatih Şanal, dekor-kostüm tasarımını Gürcan Kubilay hazırlarken, orkestrayı şef Hakan Kalkan yönetti.

Koreografisi Nurdan Sinkil'e, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait olan müzikalde, sopranolar Serap Demirhan Işık, Sinem Emine Ulusoy, mezzosoprano Gülçin Gültekin, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş ile bas Alaaddin Ataseven solist olarak sahneye çıktı.

Renkli ve eğlenceli görüntülerin yanı sıra zengin yorumuyla da izleyicinin beğenisini toplayan eserde türkülere Boğaç Özbakır, Gizem Karakurt, Asena Melike Keskin, Işıl Ayaz, İlayda Binzet, Zeynep Turan, Rüya Göktepe, Başak Özbek, Arda Hasipoğlu danslarıyla eşlik etti.

Anadolu ezgileri, ağıtların, örf, adet, gelenek, görenlerin, atasözlerin canlandırılıp yorumlandığı konser sonunda opera ve bale sanatçıları uzun süre ayakta alkışlandı.

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