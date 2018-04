Türkülerden Gönüllere THM Konseri

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - ÇUKUROVA Halk Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği (ÇUHADER) tarafından 'Türkülerden Gönüllere Türk Halk Müziği' konseri düzenledi.

Cebelibereket Kültür Merkezi salonunda ki program, ÇUHADER Yönetim Kurulu Başkanı Melahat Çelik'in açış konuşması ile başladı. Çelik, derneğin en yerelden başlayarak Çukurova'da halk kültürünü araştırmak, bunu uygulayarak, evrensel ve modern kültürü de unutmadan insanlara sunmak, böylece geçmiş ve gelecek arasındaki bağı, kurguyu ve ilişkiyi sağlayarak, halk kültürü öğelerinin çağdaş ve bilimsel yöntemlerle çözümlenmesi, yorumlanması ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Başkan Çelik, "Bir önceki konserimizde Türkülerle yüreklerinize, gönüllerinize akacağız. Görüyorum ki bunu başarmışız. Biz kendimize yüklediğimiz, kültürümüze hizmet misyonunu inşallah sizin bu türkü seven yüreklerinizle başaracağız. Türkü seven yüreklerinizle, Türkü seven yüreklerimize sefalar getirdiniz." dedi. Sunuculuğunu Ülkü Yıldız, koro şefliğini Hüseyin Yücel'in yaptığı Halk müziği konserinde 26 kişiden oluşan koro üyeleri ile 10 kişiden oluşan saz ekibi görev aldı. Konserde koro ve solo türkülerden oluşan, Çukurova ve Anadolu'nun değişik yörelerinden derlenmiş 20 eser seslendirildi. İki bölüm olarak gerçekleşen konserde söylenen halk müziği eserleri arasında solo türküleri Sibel Acarel, Tuncay Körlü, Melahat Çelik, Osman Körkü, Taner Akar, Sinan Tuğsat, Ayşe Demir Çağva, Fatma Candemir, Fatma Çardak, Ayşe Soydan ve Özlem Demirezer seslendirdi.

Konsere Vali Ömer Faruk Coşkun ve eşi, Osmaniye Belediye Başkan Vekili Abdullah Bukan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, mahalle muhtarları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Program sonunda Vali Coşkun, koro şefi Hüseyin Yücel'e çiçek verip, tüm koro üyelerine teşekkür etti.

