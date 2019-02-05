Turkuaz Bilim Kahramanları, turnuvaya hazırlanıyor

ERMENEK Belediyesinin desteğiyle 2014 yılından itibaren faaliyetini sürdüren 'Turkuaz Bilim Kahramanları' bu yılda 15'incisi düzenlenecek olan FLL (First lego language) turnuvasına katılacak.

'Uzay Serüveni' temalı turnuvaya 1 koç, 2 danışman ve 7 öğrenciden oluşan bir takım katılacak. 23-24 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacak turnuvaya hazırlanan öğrenciler, projelerini kendilerini ziyaret eden Ermenek Kaymakamı Tahir Yılmaz ve Belediye Başkanı Uğur Sözkesen'e tanıttı. Turkuaz Bilim Kahramanları, robotik proje ve öz değerler katagorisinde katılacak.



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