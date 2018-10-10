TÜRKSOY’un 25'inci Yılı Trabzon’da kutlandı

TRABZON,()-TRABZON’da Türk Dünyası İşbirliği Haftası kutlamaları çerçevesinde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) 25'inci yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Trabzon’da Türk Dünyası İşbirliği Haftası etkinlikleri kapsamında, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)'un kuruluşunun 25'inci kuruluş yılı için etkinlik düzenlendi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesinin tarihi binasında yapılan etkinlikte, Türkçe konuşan 14 Türk Cumhuriyetinin Kültür Bakanlarının oluşturduğu, TÜRKSOY Daimi Konseyi’nin müşterek sarayı olan Türk Otağı’nın açılışı yapıldı. Açılışa Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, TÜRKSOY kurucu devletlerinin temsilcileri ve şehir protokolü katıldı. Açılışta konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “Türk Dünyası İşbirliği Haftası vesilesiyle Türk dili konuşan ülkelerimiz şehrimizde bir araya geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türk dünyasının birlik ve beraberliği için gerçekleştirilen çalışmalar her alanda önemli sonuçlar vermiştir. Trabzon’da gerçekleştireceğimiz bu çalışmalarla da tüm dünyaya Türk dünyasının birlik ve beraberlik mesajını en güçlü şekilde iletmiş olacağız” dedi.

Türk Dünyası İşbirliği Haftası çerçevesinde gerçekleşen etkinlikler sürecek.

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