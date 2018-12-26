TÜRKONFED'den MMO'ya ziyaret

ANTALYA, () - TÜRK Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan, Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu'nu ziyaret etti.

TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu'nu oda binasında ziyaret etti.

Makina mühendisi olan Turan, erkek egemen bir meslek grubunda bir kadının başkanlık yapıyor olmasının çok önemli bulduğunu söyledi. TÜRKONFED'in kadınlara yönelik çalışmaları hakkında bilgi veren Orhan Turan, kadın elinin ve emeğinin değmedi ülkelerde ekonomik kayıpların çok büyük olduğunu ifade etti. Turan, Ayşen Hamamcıoğlu'nu elini taşın altına koyarak rol model olduğu için tebrik etti.

MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu ise Orhan Turan'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. Türkiye'de kadının iş hayatına katılımının son derece düşük olduğunu anlatan Başkan Hamamcıoğlu, "Meslek grubumuzdaki kadın oranı yüzde 9. TBMM'de ise yüzde 17 civarında. Toplumda yüzde 50-50'yiz ama iş hayatında maalesef kadınlarımız çok düşük oranda. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde ise 140 ülke içinde ne yazık ki en son sıralardayız. Bu olumsuz tabloyu düzeltmek için toplumun tüm kesimlerine büyük görev düşüyor ancak en önemli görev biz kadınlara düşüyor. Hem mesleğimiz açısından hem de kadınlarımız açısından çalışmalarda bulunuyor, elimizi taşın altına koyuyoruz. Hem TÜRKONFED'e hem de şahsınıza kadınlara yönelik çalışmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

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