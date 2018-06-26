Türkmen Pınarı Yaylasında halk toplantısı

HASANBEYLİ (Osmaniye), () - OSMANİYE'nin Hasanbeyli Kaymakamı Cuma Kılınç ile Belediye Başkanı Alpaslan Koca, düzenledikleri halk toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.

İlçeye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Türken Pınarı Yaylası'ndaki Merkez Camii'nde düzenlenen halk toplantısına, ilçedeki kurumların amir ve müdürleri ile yayla sakinleri katıldı.

Toplantıda Türkmenpınarı Yaylası halkının sorunlarını dinleyen Kaymakam Kılınç ve Belediye Başkanı Alpaslan Koca, onlara devletin imkanları ölçüsünde en iyi şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını söyledi. Koca ve Kılınç'a sorun ve taleplerini anlatan vatandaşlar ise ziyaretleri için teşekkürlerini sundu.





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