Türkman:Atandığımda Şemdinli Belediyesi 9 milyon 166 bin 265 TL borçluydu

Azer DEMİR /ŞEMDİNLİ, (Hakkari),()-HAKKARİ'nin Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman, kayyum olarak atandığında Belediyenin 9 milyon 166 bin 265 TL borcu olduğunu söyledi.

Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Türkman, ilçede yapılan hizmetler ve Belediyenin borçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında konuşan Türkman, göreve atandığında Belediyenin 9 milyon 166 bin 265 TL borcu olduğunu söyledi.

Kaymakam Türkman şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı kararıyla 07 Aralık 2016 tarihinde Şemdinli Belediyesi’ne atanırken önceki belediye yönetiminden devir alınan kamu borcunun 7.514.777 TL (Vergi, SGK, Emekli Sandığı, Katı Atık Birliği), piyasa borcu ise, 1.651.488 TL olmak üzere toplam 9.166.265 TL' idi. Bu borcun 1.651.488 TL'sini ödenmiş, kamu borcunun ise 7.514.777 TL’nin bir kısmının ödendiği, kalanın ise yapılandırılmıştır. Kayyum döneminden 785.880 TL borcun 3 araç alımı için İller Bankasından kullanılan kredi borcu var. Bu borcun 208.099 TL’si ödenmiş, geriye kalan 577.781 TL kredi borcu bulunuyor. Kayyum döneminde Şemdinli Belediyesi'nin herhangi bir borcu bulunmamakta. İlçemizde bizim döneminde yapılan yatırımların büyük çoğunluğu belediyemiz hissesi ile gerçekleştirilmiş olup, bu süreçte Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık AFAD Başkanlığından Belediyemize toplam 5.130.000 TL nakdi yardım yapılmıştır."

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