Türkiye’nin koroları Mersin’de

MERSİN, () – MERSİN’de Sanat Etkinlikleri Derneği ev sahipliğinde düzenlenen 17’nci Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamındaki 19’ncü Nevit Kodallı Korolar Şenliği’ne Türkiye’nin dört bir yanından gelen koroları sanatseverlerle buluşturuyor.

20-21-22 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek şenlik, Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde 3 gün süreyle 14.00-20.00 saatleri arasında toplam 10 oturum olarak gerçekleşecek. Şenliğe; Mersin Polifonik Korolar Derneği Çocuk Korosu, Umut Işığı Korosu, Nevit Kodallı Yetişkinler Korosu, Özel Toros Koleji Çocuk Korosu, Özel Toros Koleji İlkokul Korosu, Güney Gelişim Okulları Çocuk Korosu, Diyarbakır Ortadoğu Koleji Çocuk Grubu Korosu, Denizli Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi, Yozgat Güzel Sanatlar Lisesi Korosu, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları 20.Yıl Korosu, Ankara Üniversitesi - Alegria Korosu, Mersin Oda Korosu, Zihinsel Engelliler Vakfı Korosu – ZİÇEV, Akdeniz Boğaziçi Koleji Korosu, Antakya Polifonik Korolar Derneği Oda Korosu, Antakya Polifonik Korolar Derneği Regularis Korosu, Antakya Polifonik Korolar Derneği Çocuk Korosu, Niğde Gençlik Merkezi Çocuk Korosu, Mezitli Ahmet Hocaoğlu Ortaokulu Korosu, Mezitli Belediyesi Sanat Evi Çocuk Korosu, Viranşehir 75’nci Yıl Ortaokulu Korosu, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi, Dinle Burayı Çocuk Korosu, Adana BİLSEM Çocuk Korosu, Adana BİLSEM Çok Sesli Korosu, Antakya Doğa Koleji Okul Öncesi Korosu, İçel Sanat Kulübü Polifolk Korosu, Pamukkale Üniversitesi Korosu, Mersin Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu, Çerkeş Namık Kemal Ortaokulu Çocuk Korosu, Ancora Korosu, Sevda Cenap And Vakfı Farkındalık Korosu, Pamukeli Korosu, Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çok Sesli Korosu, Cep Sahne Korosu, Kırıkkale Korosu, TOBAV Yetişkinler Korosu İzmir, olmak üzere 38 koro katılıyor.

FOTOĞRAFLI