Türkiye’nin ilk ‘Kedi Tedavi Merkezi’ Bursa’da

BURSA’da, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi bünyesinde kurulan Kedi Tedavi Ünitesi, Türkiye’de ilk olmaya hazırlanıyor.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürdürebilmeleri için 10 yıldır çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü yönetiminde olan merkezde 450 köpek, 350 kedinin yanı sıra 6 adet at, 4 adet eşek, 1 adet oğlak bulunuyor. 2018 yılı itibari ile bin 152 köpek ve bin 530 sokak kedisine hizmet verilen doğal yaşam merkezinde yapımına başlanan Kedi Tedavi Ünitesi, ağır enfeksiyonlar, yeni doğan, üst solunum yolu hastalıkları, ortopedik rahatsızlıkların tedavisi gibi birçok üniteyi içinde barındırıyor.

Avrupa’nın en modern hayvan barınağı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde sahipsiz hayvanlara en güzel şartlarda bakım ve tedavi hizmeti sunduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Tamamen kedilere özel bir merkez inşa ediyoruz. Şu an iç dizaynının tamamlanması kaldı. Bir önceki yerinde kedi ve köpeklerin bakımları aynı alanda yapılıyordu. Bu merkezin açılmasıyla birlikte diğer binada sadece köpeklerin bakımı gerçekleştirilecek. 120 metrekare kullanım alanı olan yeni binada ise 4 oda ve bir muayene odası olacak. Bunun yanı sıra Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından ruhsatlandırılmış röntgen odası, birçok tedavinin sonuçlandırılmasında yardımcı olacak. Türkiye’de ilk defa Bursa’da inşa edilen bu bina önümüzdeki 2 ay içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Yaklaşık 150 bin liraya mal olan bu binada kedilere mahsus kullanılan alet ve malzemeler bulunacak” dedi.

Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nin çocukların ve büyüklerin ziyaret ettiği bir mekan haline geldiğini belirten Başkan Dündar “2018 yılının ilk 6 ayı içerisinde 2 bin 500’e yakın hayvanın bakımı gerçekleştirilirken, bunların 700’üne yakını ameliyat oldu. Daha sonra kısırlaştırılarak, vatandaşların zarar görmeyeceği şekilde doğal ortamlarına bırakıldı. Vatandaşlarımız buraya gelerek kedi ya da köpek sahibi olabiliyor. Ayrıca bu yıl 150 hayvan vatandaşlarımız tarafından sahiplenilmiş durumda” diye konuştu.

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