Türkiye’nin en büyük spor kopleksinde geri sayım

YILDIRIM Belediyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı işbirliğiyle ilçeye kazandırılan Türkiye’nin en büyük spor kompleksi açılış için gün sayıyor. Çalışmalar hakkında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ‘’Merkezimiz ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak’’ dedi.

Yıldırım Belediyesi’nin önemli vizyon projeleri arasında yer alan, elde ettiği başarılarla dünya spor tarihine geçerek ülkenin gururu olan ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu’nun isminin yaşatılacağı Türkiye’nin en büyük spor kompleksi Yıldırım’da hizmete açılıyor. Kaba inşaatı tamamlanan, çevre düzenlemesi, altyapı ve teknik çalışmaları ise bitme noktasına gelen spor kompleksi Yıldırım’ın dünyaya açılan kapısı olacak. Yiğitler Mahallesi’nde Ankara Yolu'na cepheli bölgede, 7 bin 919 metrekare bina taban alanı, 22 bin 515’i inşaat alanı olmak üzere, 34 bin metrekarelik alanda inşa edilen tesis, tamamlandığında ‘Türkiye’nin en büyük spor kompleksi’ olma ünvanına sahip olacak. Tesisin bünyesinde 2 bin 500 seyirci kapasiteli çok amaçlı spor salonunun yanı sıra, yarı olimpik yüzme havuzu, jimlastik salonu, bireysel oyun salonları, fitness merkezi, hamam-sauna, squash salonu, toplantı salonu, ofisler, yayın odası, basın birimi, kafeterya, gençlik merkezi, zeka oyunları işliği, bilgisayar işliği, müzik işliği, plastik sanatlar işliği, folklor-resim işliği ve fotoğraf odası bulunacak.

‘YILDIRIM'A ÇOK YAKIŞACAK’

Yıldırım’a artı değer katacak olan spor kompleksini ilçeye kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım’ın değeri her geçen gün artıyor. Bu değişime ve gelişime katkı sağlayacak spor kompleksimizin inşaat çalışmaları tamamlandı. Merkezimiz ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Yıldırımlı çocukların ve gençlerin, milli maçlarla beraber uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapabilecek bu tesiste sporla ilgilenecek olmaları, bizleri geleceğin şampiyonlarının buradan çıkacağı hususunda umutlandırıyor. 250 bin genç nüfusu içerisinde barındıran şehrimizde evlatlarımızı sağlıklı bireyler olarak yetiştirebilmemiz için büyük fiziki mekanlara ihtiyacımız vardı. Yalnızca Yıldırımlı değil, Bursa’daki tüm çocuklarımız ve gençlerimize doğrudan hitap eden Türkiye’nin en büyük spor kompleksini Yıldırım’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu. Tesisin tamamlandığında spor merkezi olmanın yanında bir gençlik merkezi olarak ta hizmet vereceğini dile getiren Başkan Edebali, “Kompleksimiz hizmete girdiğinde evlatlarımızı madde bağımlılığından ve diğer tüm zararlı alışkanlıklardan koruyacak ve onların tam donanımlı nesiller olarak yetişmelerine imkan tanıyacak” ifadelerini kullandı.

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