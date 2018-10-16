Türkiye’deki yabancı işçiler için gerçekleştirilecek projenin tanıtımı yapıldı

ADANA'da, 'Yabancı İşçi Çalıştırma Mevzuatı ve Uygulamasıyla Türkiye'deki Uluslararası Koruma Başvurusu ve Statü Sahipleri için İnsana Yakışır İş Olanaklarının Geliştirilmesi Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.Adana Sanayi Odası’nın(ADASO) ev sahipliği yaptığı Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından düzenlenen projenin tanıtım toplantısında konuşan ADASO Genel Sekreteri Bora Kocaman, proje için yaklaşık 4 aydır çalışma yürüttüklerini söyledi. Türkiye’de çeşitli sebeplerle birçok yabancı uyruklu insan olduğunu ve bu durumun ciddi bir iş potansiyeli yarattığını belirten Kocaman, şöyle konuştu:"Özellikle Adana’da birçok ülkeden Türkiye’ye gelen insanlar var. Çoğunluğu ise Suriyeliler oluşturuyor. Onlarla ilgili daha yapıcı, iyi sonuçlar veren birtakım faaliyetler yapılması gerekiyor. Süreci akıllı adımlarla, doğru planlama ve stratejiyle çözmeyi hedefliyoruz" dedi.‘SANAYİDEN KOPMUŞ BİR NESİL VAR’İşsizlik oranın yüksek olmasına rağmen birçok işverenin de eleman bulamamaktan şikayetçi olduğunu belirten Kocaman şöyle konuştu:“Sanayiden kopmuş bir yeni nesil var. İşverenler özellikle istihdam edilecek kişi bulmakta zorlanıyor ve sektörlerde Suriyeliler çok ciddi bir alternatif oluyor. Konfeksiyon, ayakkabı, mobilya sektöründe yoğun bir şekilde çalıştıkları biliniyor. Türkiye'nin hemen hemen bütün illerinde bu sektörler ön plana çıkıyor. Devlet bunları istihdama almak istiyor ama çok ciddi yükler var. Çalışma Bakanlığı izinleri veriyor. Bakanlık kendi bünyesinde sahip olduğu bilgileri Suriyeli çalıştırmak isteyen kişilerle ilgili olarak teker teker soruyor. Bunu bir defa çabuklaştırmamız lazım. İzin süreçleri de iki üç ay sürüyor. Bu süreci çok daha hızlı şekilde çözmek lazım."ILO Türkiye Temsilciliği Program Yöneticisi Nejat Kocabay ise Türkiye’de Suriyelilerin yanı sıra Irak, İran, Afganistan, Somali gibi farklı ülkelerden yabancılara da ev sahipliği yapıldığını ve bu kişilere destek olunması gerektiğini söyledi. Kocabay, “Bu projeyle Afganlar, Iraklılar, İranlılara yönelik istihdam olanakları, kayıtlı istihdama geçişteki engeller veya kolaylaştırıcı unsurların ele alınacak, bu durum geçici koruma altındaki Suriyeliler için de ciddi bir referans oluşturacak.”

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