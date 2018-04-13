Türkiye U16 Yaş Hokey Müsabakaları Osmaniye’de

OSMANİYE, () - TÜRKİYE Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen Erkekler ve Kızlar U16 Hokey 5 S1. Lig ve 5 S2. Lige yükselme müsabakaları Osmaniye'de başladı.

Fakıuşağı Mahallesindeki Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı açık hokey sahasında düzenlenen müsabakalara 15 ilden 29 erkek ve kız hokey takımı katıldı. Erkek ve kız 16 yaş altı 1. ve 2. ligde mücadele eden takımlar, ligde üst sıralarda yer alabilmek için ter dökecek. Kentte 4 gün sürecek karşılaşmalarda, puan sistemine göre ligde üst ve alt sıralarda yer alacak takımlar belli olacak. 2. ligde oynayan takımlardan kız ve erkeklerde ilk 3 sırayı alanlar, bir üst lige çıkmaya hak kazanacak.



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