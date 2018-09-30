Türkiye sergilerinin 80'incisi Osmaniye'de açıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - TÜRKİYE Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM), 'Türkiye Sergileri' programı çerçevesinde Osmaniye'de resim sergisi açtı.

Park 328 AVM'de düzenlenen serginin açılışı Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından gerçekleştirildi. Sergi hakkında bilgi veren GESAM Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Demirtepe, her ay bir ilde Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerinin desteği ile il sergisi tertip ettiklerini ifade ederek, "Türkiye sergilerinin 80'incisi olan Osmaniye sergisinde 38 eser yer alıyor. Sergimiz 6 gün boyunca açık kalacak" diye konuştu. Sergide eserleri yer alan tüm sanatçıları tebrik eden Ömer Faruk Coşkun, daha sonra sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Vali Coşkun'a GESAM Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Demirtepe tarafından plaket takdim edildi. Vali Coşkun ise sanatçılara katılımcı belgesi verdi.



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