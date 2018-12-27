Türkiye Şampiyonası’nda Gaziantep adına büyük başarı

ŞEHİTKAMİL Belediye Spor Kulübü yüzme takımı sporcuları, Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçük ve Yıldız Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda birbirinden önemli derecelere imza atarak Gaziantep’in su sporlarındaki başarılarına yenisini ekledi.

İstanbul Beylikdüzü Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen ve 4 gün boyunca kulvarlarda bir birinden heyecanlı mücadelelere sahne olan Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçük ve Yıldız Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda 114 farklı spor kulübünden 610 sporcu kulaç attı. 2 antrenör ve 9 sporcu ile müsabakalardaki yerini alan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı, organizasyon süresi boyunca elde ettiği başarılı sonuçlarla Gaziantep’i gururlandırdı. 4x50 karışık bayrak yarışında yeşil-siyahlı kulübün erkek takımı Türkiye’nin en köklü yüzme kulüplerini geride bırakarak tarihi bir başarıya imza atarken, 50 Metre Sırtüstü 14-15 Yaş Kategorisinde 30.17’lik derecesiyle ve 100 Metre Sırtüstü 14-15 Yaş Kategorisinde 01.04.63’lük derecesiyle altın kulaç Gülşen Mercan, 2 farklı kategoride Türkiye Şampiyonu oldu. Yüzme branşının en zorlu disiplinlerinden biri olan Kurbağalama yarışlarında 50 Metre 14 Yaş Kategorisinde 30.35’lik derecesiyle Kaan Kara, altın madalyaya uzanan bir diğer isim olurken, 400 Metre Ferdi Karışık 14 Yaş Kategorisinde 4.46.69’luk derecesiyle Yunus Ayvazoğlu, Türkiye 3.’sü olma başarısını gösterdi.

OLİMPİK BİR BRANŞTA TÜRKİYE’NİN KÖKLÜ KULÜPLERİ İÇERİSİNDEYİZ

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Başkanlığınca organize edilen Turkcell Kısa Kulvar Küçük ve Yıldız Bireysel Yüzme Şampiyonası sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları Koordinatörü ve TYF Gaziantep İl Temsilcisi Cengiz Bingül, Şehitkamil Belediyesinin yüzme branşına verdiği büyük değerle birlikte yeşil-siyahlı kulübün olimpik bir branşta Türkiye’nin sayılı kulüpleri arasında yerini aldığını ifade etti. Deneyimli antrenör Bingül, elde edilen başarılarla ilgili şunları söyledi:

“Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcuları, 4 gün boyunca kulvarlarda birbirinden zorlu yarışlarda adeta bir tarih yazdılar. Elde edilen Türkiye Şampiyonluklarının yanı sıra 4x50 karışık bayrak yarışında sıralamadaki yerimiz bizleri fazlasıyla mutlu etti. Başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’nun ve Şehitkamil Belediyesi çatısı altında spora gönül veren herkesin büyük destekleriyle yeşil- siyahlı kulübümüz olimpik bir branşta Türkiye’nin sayılı kulüpleri arasında yerini aldı. Bundan sonraki süreçte çok daha fazla çalışarak başarı grafiğimizi daha yukarıya taşmak istiyoruz. Türkiye Şampiyonası’nda bizleri gururlandıran değerli antrenör ve sporcularımızı gönülden kutluyor, başarılarda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

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