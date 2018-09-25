Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası 5. Ayağı Denizli'de yapılacak

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesi, 29-30 Eylül tarihlerinde Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası 5. Ayağı'na ev sahipliği yapacak. Şampiyonada zorlu pistte 28 pilot 4x4 araçlarıyla dereceye girmek için yarışacak.

Ak Partili Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu,Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası 5. Ayağı'nın tanıtımını yaptı. Şampiyonanın yapılacağı Saruhanlı Mahallesi'ndeki OFF-ROAD pistindebasın mensupları ile biraraya gelen Başkan Subaşıoğlu, herkesi şampiyonayı izlemeye davet etti. Belediye Başkanı Subaşıoğlu, "Merkezefendi Belediyesi olarak Türkiye Off-Road Şampiyonasının 5. Ayağına ev sahipliği yapacağız. Geçen yıl Denizli Doğa Sporları ve 4x4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz organizasyonda mahalli yarışlarda, Türkiye'de en yüksek organizasyon puanını alarak 1. Lig'e yükselmiştik. OFF-ROAD pistimiz, güvenlik açısından Türkiye'de en iddialı pistlerinden birisidir. Cumartesi günü öncelikle 11 kilometreden oluşan 'orman etabı' koşulacak. Sonra da 30 Eylül Pazar günü saat 11.00'den itibaren 5,4 kilometrelik 7seyirci etabı' bu pistte koşulmuş olacak. Merkezefendi Belediyesi olarak OFF-ROAD sporunda yaptığımız çalışmalar artık OFF-ROAD sporunun Denizli'de sıra dışı spor olmadığını, binlerce insanın bu sporla ilgilendiğini bizlere gösteriyor" dedi.

Başkan Subaşıoğlu şampiyonanın 5. ayağında 28 pilot ve 28 Co-pilotun yarışacağını kaydetti.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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