Türkiye'nin toprakları Muğla'da analiz ediliyor

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile birlikte üniversite yerleşke içerisinde 2015 yılında kurulan Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı; bugüne kadar 5 bin 574 toprak, 1196 bitki, 232 su, analizi yaparak üreticilerin yanında oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı, üreticiye destek oluyor. Laboratuvarda bugüne kadar 29 farklı il ve Kıbrıs'tan getirilen toprak, bitki ve sulama suyu numunelerinin analizleri yapıldı. Laboratuvarın kuruluşundan itibaren bugüne kadar 5 bin 574 toprak, 1196 bitki, 232 su analizi yapıldığı belirtildi. Ayrıca 9 farklı ilin önde gelen tarım firmaları tarafından gönderilen 292 toprak bitki ve sulama suyu numunelerinin analizleri de laboratuvarda yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Muğla'nın çok önemli bir tarım kenti olduğunu belirterek, "Bereketli topraklarımız analiz edilerek hangi ürüne, hangi gübreye daha uygun olduğunu üreticilerimize bilimsel olarak söylüyoruz. Eskiden kalan yöntemlerle değil, bilimsel verilerle üreticimizin katma değeri yüksek ürün üretmesini ve Ata'mızın söylediği gibi üreten köylümüzün milletin efendisi olmasını istiyoruz" dedi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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