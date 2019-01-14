Türkiye'nin 'Master Şefleri' Antalya'da buluşuyor

Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından düzenlenecek 30. Uluslararası Konaklama ve Ağır Ekipmanları İhtisas Fuarı ile 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı 16-19 Ocak günlerinde Antalya Expo Center'da kapılarını açacak. Fuarda, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Türkiye'nin en yüksek katılımlı aşçılık buluşmasını gerçekleştirecek.

Gıda ve içecek sektörü temsilcileri, Antalya'da 16-19 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Konaklama ve Ağır Ekipmanları İhtisas Fuarı ile Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda buluşacak. 16 Ocak Çarşamba günü Antalya Expo Center'da ziyaretçilere kapılarını açacak fuarlarda 3 bin 500 marka sergilenecek.

432 FİRMA, 3 BİN 500'ÜN ÜZERİNDE MARKA

Türkiye'nin en büyük HORECA (hotel, restoran, kafe) buluşması özelliğini taşıyan ve yaklaşık 40 bin metrekarelik kapalı alandaki fuar alanında 432 firma stant açacak. Yurt içinin yanı sıra ABD, Cezayir, Çin, Danimarka, Fas, Filistin, Hindistan, İsrail, İtalya, Lübnan, Nijerya, Suudi Arabistan, Ukrayna ve Ürdün'den katılımcı ve ziyaretçiler fuarı ziyaret edecek. 4 gün sürecek fuarın 50 bin profesyoneli buluşturması hedefleniyor.

Önceki yıllarda mevzuat sorunları nedeniyle alkol standı açılmayan fuarda, bu yıl ruhsat sorunu da çözüldü. Fuar alanında özel alkol bölümü yapıldı. Alkol satışı yapan firmalar da fuarda stant açacak.

'869 YERLİYSE YERİZ' KAMPANYASI

Fuar bu yıl pek çok yeniliğe de ev sahipliği yapacak. Dolar kurundaki dalgalanmaların ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın çağrısı üzerine; Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED), Antalya Gastronomi Eğitimcileri Birliği Derneği (AGEB) ve ANFAŞ işbirliğiyle, turistik tesislerde yerli mallı kullanımını teşvik etmek amacıyla başlatılan '869 Yerliyse Yeriz' kampanyası Food Show'da sanata dönüştürülecek. FoodProduct"ta Endüstriyel mutfak ekipmanlarından gıda ürünlerine kadar tamamen yerli malı ürünler kullanılarak yarışma, şov, workshop ve gösteriler gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK KATILIMLI AŞÇILIK BULUŞMASI

Fuarda düzenlenecek etkinlikler hakkında açıklama yapan TAFED Başkanı Zeki Açıköz, Türkiye'nin en yüksek katılımlı aşçılık buluşmasının FoodProduct'ta gerçekleşeceğini söyledi. Açıköz, "Bu yıl federasyonumuza bağlı 22 ve misafir edeceğimiz 10 aşçı derneği olmak üzere toplam 32 dernekten 3 bin 500'ün üzerinde profesyonel şefi, 3 gün boyunca fuarda ağırlayacağız. Türkiye'nin en yüksek katılımlı aşçılık buluşmasını gerçekleştireceğiz. Tamamen yerli malı ürünlerin, yerli endüstriyel mutfak ve servis ekipmanlarını kullanacağımız etkinliklerde; yerli sermayeli firmaların benimsetilmesi, yemeklerinin uluslararası arenada Türkçe isimleriyle anılması, duayen şeflerimize ahde vefa, konularında 7 bölgeden sunumlar yapılacak. Bu tarihi rekorda bütün paydaşlarımızı, STK'ları, meslektaşlarımızı görmekten mutluluk duyacağız" dedi.

'ETKİNLİK DEĞİL MİLLİ PROJE'

ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı ise ANFAŞ olarak TAFED ve AGEB iş birliğiyle son derece önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. Özellikle yerli üretim yapan firmaların gelişimine katkı sağlayacak bu projenin kendileri için etkinlikten öte milli bir proje olduğunu vurgulayan Başkan Bıdı, "Tüm katılımcı ve ziyaretçilerimiz, 16 - 19 Ocak tarihlerinde unutamayacakları bir deneyim yaşayacak. Birbirinden değerli uluslararası arenada Türk gastronomisini temsil eden çok önemli isimleri ağırlayacağız. Şimdiden herkese başarılı bir fuar diliyoruz" dedi.

ÜNLÜ MASTER CHEF YALÇINKAYA'DAN 3 GÜNLÜK WORKSHOP

Diğer yandan 26.Food Product kapsamında gastronomi sektörünün duayen isimlerinden ünlü şef Mehmet Yalçınkaya da ziyaretçilerle buluşacak. 3 gün boyunca UNO standında şeflere workshop yaptıracak Yalçınkaya, 18 Ocak'a kadar deneyimlerini aktaracak.

GASTORONOMİNİN YILDIZLAR GEÇİDİ

Yalçınkaya'nın yanı sıra gastronomi sektörünün ünlü isimleri de bir araya gelecek. Big Chefs Mutfak Koordinatörlüğü görevini yürüten Şef Murat Aslan, Vegan Diyetisyen Kevser Başkara, Gurme Yazar Haldün Tüzel, Executive Chef Rüzgar Sünbül, Gastronomi Eğitmeni Özlem Mekik, ExecutiveChef Onur Arslan, Executive Chef Zeki Kara, Executive Chef Koray Türk, Executive Chef Emrah Altundağ, Executive Chef Hasan Ali Karabulut, Executive Chef Ozan Güngör, Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Oya Özden, TAFED Aşçılar Milli Takımı binlerce şef şovların yanı sıra workshoplar gerçekleştirecek.

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