Türkiye'nin en büyük yaş sebze meyve fuarı başlıyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - TÜRKİYE'nin en büyük yaş meyve ve sebze fuarı olma iddiasıyla bu yıl Antalya'da ilki düzenlenecek Yaş Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik İhtisas Fuarı (INTERFRESH), yarın kapılarını açıyor.

AntExpo A.Ş tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen INTERFRESH, ANFAŞ Expo Center'de Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in katılımıyla 17 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de açılacak. Fuara 23 ülkeden 500'ün üzerinde alım heyeti ile Letonya, Brezilya, Makedonya, Moğolistan ve Bosna-Hersek ile Hindistan'ın Ankara büyükelçileri de katılacak.

SEKTÖRÜN TÜM PAYDAŞLARI

Fuara ilişkin hedeflerin birçoğunun tuttuğunu dile getiren Antexpo Fuarcılık A.Ş'nin yönetici ortağı Uğur Fora, 23 ülkeden yaklaşık 500 alım heyetiyle anlaşma yapıldığı, Rusya, Avrupa, Türki cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan heyetlerin fuara katılacağını kaydetti. Fuarların şehrin dokusuna, kültürüne ve ekonomisine katkıları olduğuna değinen Fora, “100'ü aşkın markanın olduğu, 10 bin metrekare alanda Türkiye'nin en büyük yaş sebze meyve, ambalaj ve lojistik fuarını açar hale getirdik. Tüm paydaşların bir arada olacağı bir fuar. Yaş meyve sebze üreticisinden ihracatçısına, nakliyecesine, paketleme, denetleyen laboratuarına sektörün bir bütün olarak yer aldığı bir fuar olacak" diye konuştu.

ANTALYA BULUŞMA NOKTASI

Fora, Türkiye'ye 4 saat uçuş mesafesindeki tüm ülkelerin yaş meyve sebze konusundaki buluşma noktasının Türkiye olması ve Türkiye'de de bu fuarın en uygun Antalya olacağı düşüncesiyle yola çıktıklarını dile getirdi. Fora, fuarda kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, sektörün önemli firmaları ve akademisyenlerin de katılacağı seminer ve konferansların yer alacağını açıkladı.