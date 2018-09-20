Türkiye'nin en büyük yaş sebze meyve fuarı Antalya'da

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - TÜRKİYE'nin en büyük yaş meyve ve sebze fuarı olma iddiasıyla bu yıl ilki düzenlenecek Yaş Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik İhtisas Fuarı'na (INTERFRESH), 10 bin metrekare alanda 100'e yakın marka ve 16 ülkeden 400 alım heyeti katılacak.

Antalya Expo Center'da 17-20 Ekim tarihleri arasında ilk kez kapılarını açmaya hazırlanan INTERFRESH'e sayılı gün kala, Antexpo Fuarcılık A.Ş.'nin yönetici ortağı Uğur Fora, ANFAŞ Genel Müdürü Hüseyin Özdamar, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Abdullah Madenci'nin katılımıyla tanıtım toplantısı düzenlendi.

40 MİLYON TON ÜRETİM

Fuara kısa süre kala hedeflerin birçoğunun tuttuğunu dile getiren Uğur Fora, yaklaşık 16 ülkeden 400 alım heyetiyle anlaşma yapıldığını, Rusya, Avrupa, Türki cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan alım heyetlerinin fuara katılacağını kaydetti. Türkiye'nin yıllık yaş meyve sebze üretiminin 40 milyon tonken, bunun yüzde 7'sinin ihraç edilebildiğini kaydeden Fora, “Fiyat ortalamasına bakıldığında Avrupa piyasasının yüzde 30 altında. Bu rakamlar bile bu sektörde Türkiye'nin ihracat konusunda başarılı olamadığını gösteriyor" dedi.

10 BİN METREKAREDE

Fuarların şehrin dokusuna, kültürüne ve ekonomisine katkıları olduğuna değinen Fora, “100'e yakın markanın olduğu, 10 bin metrekare alanda Türkiye'nin en büyük yaş sebze meyve, ambalaj ve lojistik fuarını açar hale getirdik. Bu fuar tüm paydaşların bir arada olacağı bir fuar, yaş meyve sebze üreticisinden ihracatçısına, nakliyecesine, paketleme, denetleyen laboratuarına sektörün bir bütün olarak yer aldığı bir fuar olacak" dedi.

ANTALYA BULUŞMA NOKTASI

Fora, Türkiye'ye 4 saat uçuş mesafesindeki tüm ülkelerin yaş meyve sebze konusundaki buluşma noktasının Türkiye olması ve Türkiye'de de bu fuarın en uygun Antalya olacağı düşüncesiyle yola çıktıklarını dile getirdi. Fora, fuarda kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, sektörün önemli firmaları ve akademisyenlerin de katılacağı seminer ve konferansların da yer alacağını açıkladı.

BATI AKDENİZ YAŞ MEYVE SEBZE DEPOSU

BAKA Genel Sekreteri Abdullah Madenci ise özellikle bölgenin avantajlarına bakıldığında Antalya, Isparta ve Burdur'un yaş meyve sebze bakımından ülkemizin deposu konumunda olduğuna işaret etti. Abdullah Madenci, “Yoğun bir üretim var. Kirazdan elmaya, örtüaltı üretimlerden muza kadar bu ürünleri katma değeri en yüksek şekilde değerlendirmek bizlerin boynunun borcu. Bölgemizin yaş meyve sebze fuarıyla merkezi bir konuma dönüşmesi de bizim için gurur verici olacaktır" dedi.

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