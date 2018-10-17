Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Aktürk: Suçu olan cezasını çeksin

TÜRKİYE Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, İçişleri Bakanlığı tarafından 259 muhtarın görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili "Suçu olan cezasını çeksin" dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, İçişleri Bakanlığı tarafından 259 muhtarın görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Aktürk, "Seçmenlerimiz muhtarına seçildiği mahalleye hizmet etsin diye oy verir, devletin milli güvenliğine karşı hizmet eden bir takım örgütlere yardım ve yataklık yapması için değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde ki tüm muhtarlar vatanına, milletine ve bayrağına bağlı kalmak zorundadır. Bu inancın dışında olanları biz kabul etmiyoruz. Kanunsuz işlere bulaşanlar muhakkak ki gereken cezayı çekecektir. Biz muhtar camiası olarak da kanunsuz işlere bulaşanları asla içimizde barındırmayacağız ve gereken tepkiyi göstereceğiz. Muhtarlar olarak 1829 yılından bugüne devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu duruşumuzdan da asla taviz vermeyeceğiz" dedi.