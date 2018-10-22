Türkiye Hokey Federasyonu Mali Genel Kurulu yapıldı

GAZİANTEP, () - TÜRKİYE Hokey Federasyonu 6'ncı Mali Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığında gerçekleştirilen genel kurula delegelerin yoğun ilgisi dikkat çekerken Gaziantepli Başkan Sadık Karakan’ı Gaziantepli kulüpler ve kongre delegeleri yalnız bırakmadı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan Türkiye Hokey Federasyonu 6'ncı Mali Genel Kurulu gündemin okunup onaylanmasının ardından, faaliyet ve denetim raporları oy birliğiyle ibra edildi. 'Florbol' branşının oluşturulması ve Türkiye Hokey Federasyonu bünyesinde faaliyet göstermesi için yönetim kuruluna yetki verildi. Türkiye Hokey Federasyonu Mali Genel Kurulunun kapanış konuşmasında federasyon başkanı Sadık Karakan, "Tüm delegelerimize mali genel kurulumuza geldikleri için teşekkür ediyorum. Sizlerden aldığımız güveni asla boşa çıkarmayacağız. Bugün Türkiye’nin her köşesinde hokey sporunun hızla geliştiğini görüyoruz. Özellikle okullarımızda hokeye karşı ilginin artması hepimizi mutlu ediyor. Türkiye genelinde hokey tesislerinin yapılması yönündeki çalışmalarımız olumlu sonuçlar verirken yapımı tamamlanan hokey sahaları sporcularımızın hizmetine sunuluyor. Gerek kulüplerimiz gerekse milli takımımız önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Türk hokeyini uluslararası alanda zirveye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Birlikte aynı çatının altında başaramayacağımız hiçbir şey yok" dedi.

Türkiye Hokey Federasyonu Mali Genel Kuruluna katılan Gaziantepli delegeler oylama sonunda Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan’ı kutlayarak başarılar dilediler. Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve Polisgücü delegeleri de kongre delegeleri tarafından büyük ilgiyle karşılaşırken 2019 yılında gerçekleştirilecek olan 3 ayrı Avrupa Şampiyonasına katılacak olan Gaziantep Polisgücü erkek ve kadın hokey takımlarına başarılar dilediler.

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