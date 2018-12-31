Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, 2018 yılını değerlendirdi

GAZİANTEP, ()-TÜRKİYE Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan 2018 yılında hokey sporundaki başarı grafiğinin daha da yükseldiğini belirten Karakan, "Hokeyde Avrupa’nın yükselen değeri olmaya devam ediyoruz" dedi.

2018’de milli takımların çok sayıda kupa aldığını belirterek büyük başarılara imza atıldığı ifade etti. Başkan Karakan elde edilen başarılarla ilgili şunları söyledi:

"Bulgaristan’da düzenlenen U15 Kız-Erkek Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonasında elde etmiş olduğumuz çifte şampiyonluğun yanı sıra ev sahipliğimizde düzenlenen U18 Kız-Erkek Açık Alan Avrupa Şampiyonası C3’te U18 Erkeklerimizin 2. I-olarak ülkemizin klasmanını yükseltmesi ve A Milli Kadın Takımımızın Slovenya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası C3’te yaşadığı şampiyonluk ülkemizi onurlandırdı. Milli sporcularımızla yaşadığımız bu mutlu tablolara ek olarak, düzenlediğimiz uluslararası organizasyonlardan tam not almamız neticesinde ülkemize 2019 yılında yeni ev sahiplikleri kazandırmak bizleri oldukça mutlu etti. U21 Kadınlar Açık Alan Avrupa Şampiyonası’nın yanı sıra Açık Alan Avrupa Kulüpler Şampiyonasının ev sahiplimizde yapılacak olması daha önceki uluslararası organizasyonlarımızdan alnımızın akıyla çıktığımızın bir göstergesi oldu. 2018 yılında açtığımız hakem ve antrenör kurslarıyla paydaşlarımızı arttırırken sezon içerisinde gerçekleştirdiğimiz eğitim-gelişim seminerleriyle hakem ve antrenörlerimizin gelişimlerini devam ettiriyoruz. 2018 yılının bizim açımızdan oldukça sevindirici bir gelişmesi ise daha önce hokey oynamamış gençlerimizi, Gençlik ve Spor Bakanlığımızca desteklenen ve tarafımızca hayata geçirilen bir proje ile hokeyle tanıştırmak oldu. ‘’Hokey Yıldızlarını Keşfediyor’’ projemizle görevlendirdiğimiz milli takım antrenörlerimiz illerdeki okullarla iş birliği yaparak, binlerce çocuğun hokeyle tanışmasına vesile oldu. İnanıyorum ki geliştirdiğimiz bu proje ile Türkiye’de hokey; bir kabuk değişimine girecek ve daha büyük bir gelişim kaydedecektir. Sistematik bir şekilde büyümeye devam eden Türk hokeyi inanıyorum ki başarı basamaklarını bundan böyle daha da hızla tırmanacaktır.”

TESİSLEŞMEYE ÖNEM VERİYORUZ

Hokey sporunu yurt genelinde yaygınlaştırmak için altyapı çalışmalarına da ağırlık verdiklerini vurgulayan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, “Gaziantep’teki olimpik düzey hokey sahamız tamamlanırken, Alanya olimpik düzey hokey sahamızın ihalesi yapılmış ve tamamlanma noktasına gelmiştir. 2018 yılı tesisleşme açısından da başarılı bir yıl olmuştur. Tesisleşme konusunda bütçeler çerçevesinde yatırımlara devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

HOKEYİ TÜM ÜLKEYE YAYACAĞIZ

2019 Yılında da Hokey milli takımlarından önemli başarı beklediklerini açıklayan Federasyon Başkanı Karakan, “Avrupa’ nın en iyi 8 takımı arasında yer alan U21 Kadın ve U21 Erkek Milli takımlarımız 2019 yılının ilk aylarında katılacakları Avrupa şampiyonalarında, ülkemize yaraşır bir sonuç almak için mücadele edecekler. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize dair inancım tam. Ay yıldızlı formamızı terletecek tüm kardeşlerimize şimdiden muvaffakiyetler diliyorum. 2019 yılında hazırlanan faaliyet programımızı tam manasıyla uygulayıp, destekleyici projelerimizle Hokey sporunu ülkemizin tamamına yaymaya çalışacağız” dedi.

SPONSOR ARAYIŞLARI DEVAM EDİYOR

Karakan, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"İlk ve Orta Öğretim okullarımızda Hokeyin yaygınlaşması birinci önceliğimiz olacak. Artık dünyada söz sahibi olan Türk Hokeyi için 2019 yılında sponsor arayışımız devam edecek. Ülkemizin yüz akı, belki de en önemli global markası Türk Hava Yollarının, İrlanda Hokey Milli Takımına sponsor olmasından gurur duyarken, Avrupa’nın en iyi sekiz ülkesi arasında yer alan genç Millilerimize de sponsor olması bizi ayrıca gururlandırır ve motive ederdi ancak daha önce yapmış olduğumuz görüşmelerde netice alamadık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her daim vurguladığı yerli ve milli değerlere sahip çıkın çağrısı ve uyarısının tersine, yerli ve milli markamız THY’nin Türk Milli Hokey Takımına da azda olsa destek olmasını, o güzel logosunu, Ay yıldızlı bayrağımızın yanında Milli Takım formalarımızda şerefle terletmek istiyoruz."

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