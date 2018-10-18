Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR () - BOSNA Hersek'in Hadziçi Belediye Başkanı Hamdo Ejuboviç ve beraberindeki heyet, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Seçen "Bosna Hersek, Türkiye'yi hiç yalnız bırakmadı" derken konuk Belediye Başkanı Ejuboviç de "Türkiye güçlü olursa Bosna Hersek de güçlü olur" diye konuştu.

Tarihi ve turistik merkezleri ziyaret etmek için geldikleri Kapadokya bölgesinde bulunan Bosna Hersek’in Hadziçi Belediye Başkanı Hamdo Ejuboviç ve Belediye Meclisi üyelerini, Nevşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda ağırlayan Başkan Atilla Seçen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Seçen, 8 köklü medeniyete ev sahipliği yapan Kapadokya bölgesinin dünya coğrafyasında eşi ve benzeri olmayan önemli bir bölge olduğunu kaydetti. Tarihi boyunca bu topraklarda savaşın olmadığını vurgulayan Seçen, farklı din ve inanca sahip insanların dostluk ve barı içerisinde yaşadığını ifade ederek, bölgenin gerek Türkiye ve gerekse de dünya turizmi açısından vazgeçilmez öneme sahip olduğunu dile getirdi. Başkan Seçen, Bosna Hersek’i bugüne kadar hep kitaplardan ve arkadaşlarının anlatımıyla tanımaya çalıştığını da belirterek, ''Bundan sonra ilk dış ülke ziyaretini mutlaka Bosna Hersek’e yapacağım. Kendisini tanımasam ve görüşme yapmasam bile Aliya İzzetbegoviç’i çok seviyorum. Türkiye'nin en zor günlerinde Bosna Hersek bizi hiç yalnız bırakmadı ve her zaman destek çıktı'' dedi.

Hadziçi Belediye Başkanı Hamdo Ejuboviç de, kendilerine gösterilen ilgiden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Belediye Başkanı Seçen’i en kısa süre içerisinde yaşadıkları şehirde misafir etmekten büyük bir onur duyacaklarını belirten Hamdo Ejuboviç, kendileri için dua ettiklerinde mutlaka buna Türkiye’yi de eklediklerini söyledi. Ejuboviç, ''Türkiye güçlü olursa, Bosna Hersek’de güçlü olur. Buna yürekten inanıyoruz. Nevşehir ile şehrimiz arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini arzu ediyoruz'' diye konuştu.

Belediye Başkanı Atilla Seçen ve konuk Hadziçi Belediye Başkanı Hamdo Ejuboviç, birbirlerine karşılıklı hediyeler verdiler.

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